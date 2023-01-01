Русалки (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Атмосферный детектив с элементами мистики о женщине, которая расследует гибель своей сестры. Адаптация израильского хита с Петром Федоровым.



Спокойную жизнь небольшого приморского городка нарушае�т известие о найденном на пустынном берегу теле молодой женщины. Вскоре выясняется, что погибшая является пропавшей сестрой-близнецом следователя полиции Риты Тихоновой. Вместе с напарником Матвеем Рита пытается разобраться в этом загадочном деле, однако для этого женщине необходимо распутать семейные тайны и понять, где все это время скрывалась ее сестра. Внезапно исчезает дочь Риты, и расследование становится еще более запутанным.



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