Русалки (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Атмосферный детектив с элементами мистики о женщине, которая расследует гибель своей сестры. Адаптация израильского хита с Петром Федоровым.
Спокойную жизнь небольшого приморского городка нарушае�т известие о найденном на пустынном берегу теле молодой женщины. Вскоре выясняется, что погибшая является пропавшей сестрой-близнецом следователя полиции Риты Тихоновой. Вместе с напарником Матвеем Рита пытается разобраться в этом загадочном деле, однако для этого женщине необходимо распутать семейные тайны и понять, где все это время скрывалась ее сестра. Внезапно исчезает дочь Риты, и расследование становится еще более запутанным.
Смогут ли полицейские докопаться до истины и найти ребенка, узнаете в отечественном детективе. Сериал «Русалки» 2022 смотреть онлайн в отличном качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМистические, Драмы, Детективы
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актриса
Вера
Воронкова
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- Актриса
Мария
Шумакова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- МССценарист
Мария
Сапрыкина
- Сцена�рист
Александр
Топурия
- ИЗСценарист
Ирина
Зуй
- ИНСценарист
Ирина
Накарякова
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- НЯПродюсер
Нелли
Яралова
- Продюсер
Александр
Цекало
- АР�Продюсер
Александра
Ремизова
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- Композитор
Вадим
Маевский