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Рассказ служанки
2-й сезон
3-я серия
2018, The Handmaid's Tale
Фантастика, Зарубежные18+

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Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Удостоенный нескольких премий «Эмми» сериал-антиутопия по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. Действие разворачивается в образованной на территории США тоталитарной республике Галаад, где роль женщины сведена до функции ходячей утробы в подчинении у бездетных жeн власть имущих.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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