Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

История второго сезона «Рассказа служанки» развернулась все в той же антиутопической республике Галаад. Здесь общество делится на касты, среди которых имеются как подчиненные, так и правящая элита. Сериал «Рассказ служанки» 2 сезон смотреть в режиме онлайн — лучший способ познакомиться с легендарной фантастической историей.



Главная героиня уже делала попытки покинуть страну, бросаясь в бегство, но была поймана и вновь отправлена в лагерь. Беременная девушка продолжает борьбу с системой за свободу своего малыша от кошмаров Галаада. Во втором сезоне драматического сериала зритель познакомится с матерью самой героини, а также изведает самые потаенные уголки этой ужасной республики.



Чтобы узнать, как на самом деле живут люди за пределами комплекса элиты, и найти непривычные грани человеческих эмоций, вы можете смотреть сериал «Рассказ служанки» 2 сезон на Wink.

