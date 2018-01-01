Рассказ служанки (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
История второго сезона «Рассказа служанки» развернулась все в той же антиутопической республике Галаад. Здесь общество делится на касты, среди которых имеются как подчиненные, так и правящая элита. Сериал «Рассказ служанки» 2 сезон смотреть в режиме онлайн — лучший способ познакомиться с легендарной фантастической историей.
Главная героиня уже делала попытки покинуть страну, бросаясь в бегство, но была поймана и вновь отправлена в лагерь. Беременная девушка продолжает борьбу с системой за свободу своего малыша от кошмаров Галаада. Во втором сезоне драматического сериала зритель познакомится с матерью самой героини, а также изведает самые потаенные уголки этой ужасной республики.
Чтобы узнать, как на самом деле живут люди за пределами комплекса элиты, и найти непривычные грани человеческих эмоций, вы можете смотреть сериал «Рассказ служанки» 2 сезон на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор