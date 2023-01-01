Рассказ служанки
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
2017, The Handmaid's Tale 2 сезона
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Рассказ служанки (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Одна из главных теледрам современности – по одноименному роману Маргарет Этвуд, с Элизабет Мосс в главной роли. Тоталитарное государство Галаад расположено на территории Америки будущего. Власть здесь сосредоточена в руках военных, которых именуют командорами, а жизнь подчинена суровым предписаниям религии «свидетелей Иакова» и напоминает тюремное заключение. Лучшая доля, что уготована в этом мире женщине, помогать бесплодным офицерским женам заводить потомство. Главная героиня Джун Осборн попадает в дом к командору в качестве суррогатной матери, но эта участь ей вовсе не по нраву. Сумеет ли Джун пойти против системы, можно узнать, если «Рассказ служанки» смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

Все сезоны сериала Рассказ служанки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

Всё