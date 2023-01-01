Этот сериал пока недоступен
Рассказ служанки (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Одна из главных теледрам современности – по одноименному роману Маргарет Этвуд, с Элизабет Мосс в главной роли. Тоталитарное государство Галаад расположено на территории Америки будущего. Власть здесь сосредоточена в руках военных, которых именуют командорами, а жизнь подчинена суровым предписаниям религии «свидетелей Иакова» и напоминает тюремное заключение. Лучшая доля, что уготована в этом мире женщине, помогать бесплодным офицерским женам заводить потомство. Главная героиня Джун Осборн попадает в дом к командору в качестве суррогатной матери, но эта участь ей вовсе не по нраву. Сумеет ли Джун пойти против системы, можно узнать, если «Рассказ служанки» смотреть онлайн в видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Рассказ служанки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор