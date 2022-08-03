Ранетки (сериал, 2008) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Анна Прокопьева – ученица 10 класса, которая недавно переехала жить в Москву. Директор дает учителю физкультуры поручение, собрать музыкальную группу. Среди парней не оказывается желающих участвовать в таком проекте, но зато в школе есть пять смелых девушек, среди которых и Анна, и именно они становятся участницами новой группы «Ранетки».

