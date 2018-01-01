Простоквашино (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 127 смотреть онлайн

Новые приключения девятилетнего Дяди Федора и его друзей – кота Матроскина, пса по кличке Шарик, младшей сестры Веры Павловны и домашнего зверька Тамы-Тамы! Хотите узнать продолжение одного из самых популярных советских мультфильмов? Смотрите 1 сезон «Простоквашино» онлайн на Wink!



Получив от старых друзей послание с просьбой о помощи, Дядя Федор снова сбегает в Простоквашино, даже не подозревая, что его маленькая сестренка последует за ним. Собравшись вместе, дружная компания ловит грызуна, придумывает, как вырабатывать электричество и улучшить надои, снимает вирусное видео, выясняет, кем является Тама-Тама на самом деле, разыскивает пропавшую машину родителей, испытывает гипнокруг и даже встречает настоящего слона. И все эти увлекательные события происходят на фоне первой влюбленности Дяди Федора в девочку Олю.



В мультсериале заметно поменялись формат и качество анимации, а привычные герои не только сменили имидж, но и обзавелись новыми голосами. В составе актеров озвучивания присутствует сын Олега Табакова — Антон (Матроскин), а также такие известные личности, как музыкант Гарик Сукачев (пес Шарик), актеры Иван Охлобыстин (Печкин) и Алексей Онежин (Дядя Федор).



