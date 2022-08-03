Простоквашино (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

Новые приключения Дяди Федора, его родных и друзей – в современном продолжении любимого советского мультсериала. Степень ответственности не по годам серьезного подростка по прозвищу Дядя Федор стала еще выше: у него появилась сестренка Вера Павловна, и родители то и дело перекладывают заботу о ней на сына. Вот и сейчас они хотят оставить Веру на Федора и уйти по своим делам, но внезапно узнают, что мальчик спешно умчал на помощь к друзьям из Простоквашино. У них на ферме завелся загадочный грызун, поймать которого одному Матроскину не под силу, а Шарику не до того, ведь он увлечен своим блогом. Дядя Федор постарается устранить вредителя, а его родители тем временем задумаются о покупке дачи в Простоквашино.

