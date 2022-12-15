Икота
Wink
Детям
Простоквашино
1-й сезон
Икота

Простоквашино (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

9.22018, Икота
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новые приключения Дяди Федора, его родных и друзей – в современном продолжении любимого советского мультсериала. Степень ответственности не по годам серьезного подростка по прозвищу Дядя Федор стала еще выше: у него появилась сестренка Вера Павловна, и родители то и дело перекладывают заботу о ней на сына. Вот и сейчас они хотят оставить Веру на Федора и уйти по своим делам, но внезапно узнают, что мальчик спешно умчал на помощь к друзьям из Простоквашино. У них на ферме завелся загадочный грызун, поймать которого одному Матроскину не под силу, а Шарику не до того, ведь он увлечен своим блогом. Дядя Федор постарается устранить вредителя, а его родители тем временем задумаются о покупке дачи в Простоквашино.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Простоквашино»