Простоквашино (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 110 смотреть онлайн
О сериале
Новые приключения девятилетнего Дяди Федора и его друзей – кота Матроскина, пса по кличке Шарик, младшей сестры Веры Павловны и домашнего зверька Тамы-Тамы! Хотите узнать продолжение одного из самых популярных советских мультфильмов? Смотрите 1 сезон «Простоквашино» онлайн на Wink!
Получив от старых друзей послание с просьбой о помощи, Дядя Федор снова сбегает в Простоквашино, даже не подозревая, что его маленькая сестренка последует за ним. Собравшись вместе, дружная компания ловит грызуна, придумывает, как вырабатывать электричество и улучшить надои, снимает вирусное видео, выясняет, кем является Тама-Тама на самом деле, разыскивает пропавшую машину родителей, испытывает гипнокруг и даже встречает настоящего слона. И все эти увлекательные события происходят на фоне первой влюбленности Дяди Федора в девочку Олю.
В мультсериале заметно поменялись формат и качество анимации, а привычные герои не только сменили имидж, но и обзавелись новыми голосами. В составе актеров озвучивания присутствует сын Олега Табакова — Антон (Матроскин), а также такие известные личности, как музыкант Гарик Сукачев (пес Шарик), актеры Иван Охлобыстин (Печкин) и Алексей Онежин (Дядя Федор). Окунитесь в детство с обновленным мультфильмом «Простоквашино». Смотрите онлайн все серии 1 сезона бесплатно на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- МСРежиссёр
Михаил
Солошенко
- ЕЖРежиссёр
Евгения
Жиркова
- АКРежиссёр
Анна
Кузина
- СКРежиссёр
Софья
Кравцова
- Актёр
Антон
Табаков
- Актёр
Гарик
Сукачев
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Алексей
Онежен
- МРАктёр
Мигель
Родригез
- ЭЖАктёр
Энджел
Жуков
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актриса
Юлия
Меньшова
- АТАктёр
Андрей
Тенетко
- Сценарист
Максим
Кучин
- ТКСценарист
Тимофей
Куц
- НКСценарист
Николай
Ковальков
- АРСценарист
Антон
Рыжов
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- ИКПродюсер
Игорь
Ковалёв
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- ДАХудожник
Дмитрий
Аверкиев
- ЮЕХудожница
Юлия
Евдокимова
- ВБХудожница
Валентина
Барабаш
- МТХудожница
Марина
Тарасова
- ЕСХудожница
Елена
Стельмах
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Семёнов
- ОЗМонтажёр
Олег
Зайцев
- ЕЧМонтажёр
Евгений
Чатаев
- РЛКомпозитор
Руслан
Лепатов
- НЯКомпозитор
Никита
Ямов
- АСКомпозитор
Алексей
Смирнов