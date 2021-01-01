Пропавшая (2021). Серия 4
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Пропавшая (2021)
Пропавшая
4-я серия

Пропавшая (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.52021, Пропавшая (2021). Серия 4
Триллеры, Мини-сериалы18+
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Сезоны и серии

Пропавшая

Сюжет

В семью застройщика Михаила Гарбера и его жены Катерины внезапно возвращается исчезнувшая десять лет назад дочь Елена. Или не дочь, а посторонняя девушка, которой выгодно либо поручено выдавать себя за Лену, играя на нервах несчастных богачей. В этом и предстоит разобраться сразу поверившей гостье Катерине и Михаилу, убежденному, что незнакомка их обманывает. Впрочем, откуда тогда ей известны тайны далeкого прошлого супругов…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мини-сериалы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавшая (2021)»

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