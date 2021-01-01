WinkСериалыПропавшая (2021)Пропавшая2-я серия
Пропавшая (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.62021, Пропавшая (2021). Серия 2
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
В семью застройщика Михаила Гарбера и его жены Катерины внезапно возвращается исчезнувшая десять лет назад дочь Елена. Или не дочь, а посторонняя девушка, которой выгодно либо поручено выдавать себя за Лену, играя на нервах несчастных богачей. В этом и предстоит разобраться сразу поверившей гостье Катерине и Михаилу, убежденному, что незнакомка их обманывает. Впрочем, откуда тогда ей известны тайны далeкого прошлого супругов…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- Актёр
Владимир
Мишуков
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Александр
Клюквин
- ГТАктёр
Георгий
Тополага
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актриса
Полина
Ауг
- АДАктёр
Андрей
Дудников
- ИЛАктриса
Ирина
Луковская
- АНАктриса
Александра
Нестерова
- ПТСценарист
Павел
Тетерский
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- Художница
Анна
Чистова
- АМХудожник
Александр
Максимович
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- МММонтажёр
Мария
Молоткова
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- АМКомпозитор
Александра
Магакян