Пропавшая (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В семью застройщика Михаила Гарбера и его жены Катерины внезапно возвращается исчезнувшая десять лет назад дочь Елена. Или не дочь, а посторонняя девушка, которой выгодно либо поручено выдавать себя за Лену, играя на нервах несчастных богачей. В этом и предстоит разобраться сразу поверившей гостье Катерине и Михаилу, убежденному, что незнакомка их обманывает. Впрочем, откуда тогда ей известны тайны далeкого прошлого супругов…



