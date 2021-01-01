Пропавшая (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Пропавшая (2021). Серия 3
Пропавшая (2021)
Триллер, Драма18+
Пропавшая

В семью застройщика Михаила Гарбера и его жены Катерины внезапно возвращается исчезнувшая десять лет назад дочь Елена. Или не дочь, а посторонняя девушка, которой выгодно либо поручено выдавать себя за Лену, играя на нервах несчастных богачей. В этом и предстоит разобраться сразу поверившей гостье Катерине и Михаилу, убежденному, что незнакомка их обманывает. Впрочем, откуда тогда ей известны тайны далeкого прошлого супругов…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

