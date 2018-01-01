Презумпция невиновности. Серия 1
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Презумпция невиновности (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92018, Презумпция невиновности. Серия 1
Детектив, Мелодрама18+

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О сериале

В центре сюжета - адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим чувством юмора, любящий шокировать и провоцировать. Он берeтся за самые безнадeжные дела и всегда выигрывает. Терпению местных органов следствия приходит конец, когда адвокат выпускает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного отдела дает указание следователю Глебову собрать компромат на адвоката и дискредитировать его. В этом Глебову соглашается помочь его возлюбленная, скандальная журналистка криминальных новостей Верницкая. Она под предлогом съемок репортажа об Аврутине внедряется в его ближний круг и втайне проводит журналистское расследование.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Презумпция невиновности»