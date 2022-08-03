Презумпция невиновности (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Журналистка пытается разоблачить талантливого адвоката, защищающего предполагаемого убийцу полицейского. Детектив «Презумпция невиновности» — сериал с Кириллом Рубцовым, Светланой Устиновой и Никитой Панфиловым о принципах, справедливости и любви.



Борис Аврутин — известный адвокат, прославившийся своей проницательностью и умением выигрывать даже самые безнадежные дела. На очередном заседании ему удается избежать обвинительного приговора для клиента — молодого человека, арестованного за предполагаемое убийство полицейского. Дело отправляется на доследование, а Аврутин зарабатывает опасного врага — майора Дениса Глебова. Тем временем Светлана Верницкая, работающая тележурналисткой, берется за амбициозный репортаж, чтобы раскрыть истинные цели Аврутина. Верницкая втирается к адвокату в доверие, а тот даже не подозревает, что она — девушка Глебова.



Удастся ли Борису перехитрить своих противников, вы узнаете, если будете смотреть cериал «Презумпция невиновности» в онлайн-кинотеатре Wink.

