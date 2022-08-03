Презумпция невиновности. Серия 15
Презумпция невиновности
1-й сезон
15-я серия

Презумпция невиновности (сериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Презумпция невиновности. Серия 15
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Журналистка пытается разоблачить талантливого адвоката, защищающего предполагаемого убийцу полицейского. Детектив «Презумпция невиновности» — сериал с Кириллом Рубцовым, Светланой Устиновой и Никитой Панфиловым о принципах, справедливости и любви.

Борис Аврутин — известный адвокат, прославившийся своей проницательностью и умением выигрывать даже самые безнадежные дела. На очередном заседании ему удается избежать обвинительного приговора для клиента — молодого человека, арестованного за предполагаемое убийство полицейского. Дело отправляется на доследование, а Аврутин зарабатывает опасного врага — майора Дениса Глебова. Тем временем Светлана Верницкая, работающая тележурналисткой, берется за амбициозный репортаж, чтобы раскрыть истинные цели Аврутина. Верницкая втирается к адвокату в доверие, а тот даже не подозревает, что она — девушка Глебова.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

