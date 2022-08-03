Презумпция невиновности (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Журналистка пытается разоблачить талантливого адвоката, защищающего предполагаемого убийцу полицейского. Детектив «Презумпция невиновности» — сериал с Кириллом Рубцовым, Светланой Устиновой и Никитой Панфиловым о принципах, справедливости и любви.
Борис Аврутин — известный адвокат, прославившийся своей проницательностью и умением выигрывать даже самые безнадежные дела. На очередном заседании ему удается избежать обвинительного приговора для клиента — молодого человека, арестованного за предполагаемое убийство полицейского. Дело отправляется на доследование, а Аврутин зарабатывает опасного врага — майора Дениса Глебова. Тем временем Светлана Верницкая, работающая тележурналисткой, берется за амбициозный репортаж, чтобы раскрыть истинные цели Аврутина. Верницкая втирается к адвокату в доверие, а тот даже не подозревает, что она — девушка Глебова.
Удастся ли Борису перехитрить своих противников, вы узнаете, если будете смотреть cериал «Презумпция невиновности» в онлайн-кинотеатре Wink.
- НБРежиссёр
Наталия
Бучнева
- Актёр
Кирилл
Рубцов
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актриса
Светлана
Устинова
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- НВАктриса
Наталья
Высочанская
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Алика
Смехова
- АБАктриса
Анна
Большова
- Актриса
Ольга
Будина
- АРСценарист
Альберт
Рябышев
- ВШСценарист
Виталий
Штутман
- РВСценарист
Роман
Владыкин
- СССценарист
Сергей
Соколов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АРПродюсер
Альберт
Рябышев
- АУПродюсер
Андрей
Ушацкий
- ЛЧПродюсер
Лилия
Чекстер
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- АДМонтажёр
Артем
Дубровский
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков