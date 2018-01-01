Wink
Сериалы
Презумпция невиновности
1-й сезон

Презумпция невиновности (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.92018, Презумпция невиновности. Сезон 1 16 серий
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

В центре сюжета - адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим чувством юмора, любящий шокировать и провоцировать. Он берeтся за самые безнадeжные дела и всегда выигрывает. Терпению местных органов следствия приходит конец, когда адвокат выпускает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного отдела дает указание следователю Глебову собрать компромат на адвоката и дискредитировать его. В этом Глебову соглашается помочь его возлюбленная, скандальная журналистка криминальных новостей Верницкая. Она под предлогом съемок репортажа об Аврутине внедряется в его ближний круг и втайне проводит журналистское расследование.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

