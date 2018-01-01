Презумпция невиновности (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПрезумпция невиновности1-й сезон
В центре сюжета - адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим чувством юмора, любящий шокировать и провоцировать. Он берeтся за самые безнадeжные дела и всегда выигрывает. Терпению местных органов следствия приходит конец, когда адвокат выпускает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного отдела дает указание следователю Глебову собрать компромат на адвоката и дискредитировать его. В этом Глебову соглашается помочь его возлюбленная, скандальная журналистка криминальных новостей Верницкая. Она под предлогом съемок репортажа об Аврутине внедряется в его ближний круг и втайне проводит журналистское расследование.
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НБРежиссёр
Наталия
Бучнева
- Актёр
Кирилл
Рубцов
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актриса
Светлана
Устинова
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- НВАктриса
Наталья
Высочанская
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Алика
Смехова
- АБАктриса
Анна
Большова
- Актриса
Ольга
Будина
- АРСценарист
Альберт
Рябышев
- ВШСценарист
Виталий
Штутман
- РВСценарист
Роман
Владыкин
- СССценарист
Сергей
Соколов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АРПродюсер
Альберт
Рябышев
- АУПродюсер
Андрей
Ушацкий
- ЛЧПродюсер
Лилия
Чекстер
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- АДМонтажёр
Артем
Дубровский
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков