Последний секрет Мастера. Сезон 1. Серия 10
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Последний секрет Мастера
1-й сезон
10-я серия

Последний секрет Мастера (сериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

7.92010, Последний секрет Мастера. Сезон 1. Серия 10
Приключения16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Простой русский парень Федор Караваев хоть и жил в деревне, но восточной культурой увлекался. Да так страстно, что однажды лопнуло терпение жены Варвары, и ставшему вмиг холостым и бездомным Федору ничего лучшего не пришло в голову, как отправиться на родину боевых искусств, изучать кунг-фу. Но в Шаолине великовозрастный ученик оказывается не нужным, а в Уданшане доверчивый Федор и вовсе становится жертвой предприимчивого мошенника.

Однако нет худа без добра – именно в чужой далекой стране герой находит верного друга, да не простого, а настоящего мастера боевых искусств Ли Даню. Федор возвращается домой ни с чем, еще не зная, что он уже втянут в водоворот невероятных приключений, комических, трагических и детективных событий.

После неудачной попытки выкрасть рукопись Тургенева из парижского Лувра, интернациональная группа преступников обманом вовлекает в дело Ли Даню. Только он может помочь им получить бумаги, перевезенные в Москву в музей им. Пушкина. Федор Караваев оказывается для китайца единственным другом в чужой стране. Федору предстоит освободить заложников, узнать тайну сокровищ, скрытую в тургеневской рукописи, и разгадать последний секрет Мастера…

Страна
Китай, Россия
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний секрет Мастера»