Последний секрет Мастера (сериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Простой русский парень Федор Караваев хоть и жил в деревне, но восточной культурой увлекался. Да так страстно, что однажды лопнуло терпение жены Варвары, и ставшему вмиг холостым и бездомным Федору ничего лучшего не пришло в голову, как отправиться на родину боевых искусств, изучать кунг-фу. Но в Шаолине великовозрастный ученик оказывается не нужным, а в Уданшане доверчивый Федор и вовсе становится жертвой предприимчивого мошенника.
Однако нет худа без добра – именно в чужой далекой стране герой находит верного друга, да не простого, а настоящего мастера боевых искусств Ли Даню. Федор возвращается домой ни с чем, еще не зная, что он уже втянут в водоворот невероятных приключений, комических, трагических и детективных событий.
После неудачной попытки выкрасть рукопись Тургенева из парижского Лувра, интернациональная группа преступников обманом вовлекает в дело Ли Даню. Только он может помочь им получить бумаги, перевезенные в Москву в музей им. Пушкина. Федор Караваев оказывается для китайца единственным другом в чужой стране. Федору предстоит освободить заложников, узнать тайну сокровищ, скрытую в тургеневской рукописи, и разгадать последний секрет Мастера…
СтранаКитай, Россия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ЮСРежиссёр
Ю
Сяоган
- Актёр
Виктор
Логинов
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- АШАктёр
Александр
Шелудько
- ГВАктёр
Геннадий
Венгеров
- НГАктриса
Надежда
Горелова
- ТПАктриса
Татьяна
Полежайкина
- ОИАктриса
Ольга
Иволгина
- МОАктриса
Марина
Орлова
- Сценарист
Игорь
Прокопенко
- ДССценарист
Дмитрий
Сорокин
- Продюсер
Игорь
Прокопенко
- СДПродюсер
Сергей
Дудко
- ЯЦПродюсер
Ян
Цюнь
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- ВЧКомпозитор
Виктор
Чайка