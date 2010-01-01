Последний секрет Мастера (сериал, 2010) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Простой русский парень Федор Караваев хоть и жил в деревне, но восточной культурой увлекался. Да так страстно, что однажды лопнуло терпение жены Варвары, и ставшему вмиг холостым и бездомным Федору ничего лучшего не пришло в голову, как отправиться на родину боевых искусств, изучать кунг-фу. Но в Шаолине великовозрастный ученик оказывается не нужным, а в Уданшане доверчивый Федор и вовсе становится жертвой предприимчивого мошенника.



Однако нет худа без добра – именно в чужой далекой стране герой находит верного друга, да не простого, а настоящего мастера боевых искусств Ли Даню. Федор возвращается домой ни с чем, еще не зная, что он уже втянут в водоворот невероятных приключений, комических, трагических и детективных событий.



После неудачной попытки выкрасть рукопись Тургенева из парижского Лувра, интернациональная группа преступников обманом вовлекает в дело Ли Даню. Только он может помочь им получить бумаги, перевезенные в Москву в музей им. Пушкина. Федор Караваев оказывается для китайца единственным другом в чужой стране. Федору предстоит освободить заложников, узнать тайну сокровищ, скрытую в тургеневской рукописи, и разгадать последний секрет Мастера…

