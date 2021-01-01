Последний министр (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сатирическая комедия о нелегкой доле идеалиста на государственном посту с Яном Цапником в главной роли. С позором уволенный бывший мэр уральского города Малая Пышма Евгений Тихомиров внезапно получает должность главы Министерства перспективного планирования в Москве. Он с энтузиазмом берется за работу, не понимая, что вверенная структура существует лишь для отвода глаз, а сам он – марионетка, выбранная вышестоящим руководством, чтобы развалить бесполезный госорган. Тихомиров взаправду начинает бороться с коррупцией и сыплет многочисленными инициативами, и эта активность приводит к неожиданным результатам. Каким именно – смотрите в сериале «Последний министр» на Wink.



Сериал Последний министр 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.