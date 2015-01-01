WinkСериалыПоследний мент1-й сезон19-я серия
Последний мент (сериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
9.32015, Последний мент. Сезон 1. Серия 19
Детектив, Драма16+
- 16+56 мин
О сериале
Капитан милиции Алексей Дивов открывает глаза на больничной койке и узнает, что полученное на задании ранение уложило его в кому... на 20 лет. С 1995-года мир изменился. Милиция стала полицией, рэкет, «крыши», «стрелки» и братки остались в прошлом, в продаже нет спирта «Рояль», вокруг сенсорные телефоны с выходом в Интернет, молодые опера борются с преступностью с помощью современных гаджетов, а в обеденный перерыв могут перекусить какими-то роллами и суши с помощью «барабанных палочек». Дочь Юля выросла, а жена Лиза замужем за другим.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МЖРежиссёр
Михаил
Жерневский
- АШРежиссёр
Алексей
Шапарев
- СЛРежиссёр
Станислав
Либин
- МПРежиссёр
Миша
Поляков
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Анатолий
Руденко
- Актёр
Александр
Борисов
- Актёр
Сергей
Удовик
- ПКАктриса
Полина
Куценко
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- ВКАктриса
Виктория
Корлякова
- ДПАктриса
Дарья
Пашкова
- ККАктёр
Константин
Котенков
- АЛАктриса
Анастасия
Лазарева
- АГСценарист
Анна
Гершович
- ЕКСценарист
Евгений
Кукарин
- АДСценарист
Алексей
Демидов
- ЭЧСценарист
Эльза
Чурюмова
- АБПродюсер
Алексей
Бродский
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- Продюсер
Юрий
Шубаев
- АЧХудожник
Алексей
Чернов
- ВКХудожник
Владимир
Кошевой
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- ЮЧМонтажёр
Юлия
Чернышова
- ПНОператор
Петр
Неклюдов
- АХОператор
Александр
Химич
- ДМОператор
Денис
Макаров
- МГКомпозитор
Максим
Головин