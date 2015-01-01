Последний мент. Сезон 1. Серия 20
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Последний мент (сериал, 2015) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

9.32015, Последний мент. Сезон 1. Серия 20
Детективы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Капитан милиции Алексей Дивов открывает глаза на больничной койке и узнает, что полученное на задании ранение уложило его в кому... на 20 лет. С 1995-года мир изменился. Милиция стала полицией, рэкет, «крыши», «стрелки» и братки остались в прошлом, в продаже нет спирта «Рояль», вокруг сенсорные телефоны с выходом в Интернет, молодые опера борются с преступностью с помощью современных гаджетов, а в обеденный перерыв могут перекусить какими-то роллами и суши с помощью «барабанных палочек». Дочь Юля выросла, а жена Лиза замужем за другим.

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Страна
Россия, Украина
Жанр
Комедии, Драмы, Детективы
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний мент»