Биография

Ярка жизнь современного актера. Сергей Удовик родился в небольшом городке на юге Омской области в 1965 году, закончил школу и сразу уехал поступать в Москву в театральный институт, в 1994 году закончил мастерскую А.А. Гончарова в ГИТИСе, но уже в 1993 году был принят в труппу Театра Маяковского, в котором проработал до 2006 года. С 2006 по 2009 год у актера насыщенная театральная жизнь в Открытом театре Малакянца. Его театральные работы хорошо известны любителям сценического искусства. Самые интересные работы актера связаны с образами брутальных мужчин или военных. Дебют в кино состоялся в 1998 в фильме «Трое», затем драма «Гражданин начальник» с криминальным сюжетом. Интересны характерные роли в «Жажда», «Цель вижу», «Один на один», «Последний мент». Но более всего запомнился зрителям Сергей Удовик по фильму «Годунов» в роли дьяка Вылузгина. Всего в коллекции актера 83 работы. По сей день продолжает работать в театре и кино, участвует в телепроектах. Женат, двое детей. О своей личной жизни актер предпочитает на говорить много, но называет жену своим самым строгим театральным критиком. «С ней нельзя фальшивить», – говорит он. Актер удостоен звания заслуженного артиста России в 2009 г.