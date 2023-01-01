Биография

Анастасия Лазарева – актриса театра и кино, мастер дубляжа, певица, музыкант. Артистка выступает с творческими программами на городских музыкальных мероприятиях, исполняет романсы, джазовые композиции. Она пишет и исполняет песни, а также создает поэтические произведения. Будущая актриса родилась в 1984 году. После окончания школы она стала студенткой Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. В 2006 г. поступила в СПбГУКИ, где обучалась искусству эстрадного и джазового вокала. Артистка принимала участие в постановках «Нашего театра», играла в спектаклях Санкт-Петербургского академического театра Комедии им. Акимова. Яркие роли Анастасия Лазарева исполнила на сцене «Классического театра». Среди ее театральных работ можно отметить моноспектакли «Демоническая женщина», «Шестое чувство». Артистка также сотрудничает с ТО «Антракт». Дебютной работой в кино для актрисы стал телесериал «Закон и порядок: отдел оперативных расследований-4». В 2010 г. Зрители увидели Анастасию Лазареву в сериалах «Немного не в себе», «Обручальное кольцо», «Улицы разбитых фонарей-10». Затем она появилась в криминальной ленте «Черный город». Ярких персонажей второго плана актриса сыграла в многосерийных лентах «Подари мне воскресенье», «Склифосовский», «Под прицелом», «Лондонград. Знай наших!», «Тайны госпожи Кирсановой», «Холодные берега».