Подруга особого назначения (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2005, Подруга особого назначения. Сезон 1. Серия 4
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О сериале
Однажды секретарша Варвара Лаптева обнаружила в кабинете своего шефа труп незнакомого посетителя. Но Лаптева и не подозревала, что с этого дня ее жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь ей придется провести собственное расследовани�е таинственного убийства, спасти друзей от смертельной опасности - и даже встретить человека, о любви которого она не смела мечтать...
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Рейтинг
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- ОСАктёр
Олег
Стальчук
- НСАктёр
Никита
Слепченков
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Ирина
Пегова
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- СЕАктриса
Снежана
Егорова
- Актёр
Илья
Любимов
- ЕКСценарист
Екатерина
Костикова
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- АКПродюсер
Александр
Крылов
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- НШПродюсер
Николай
Шевченко
- АБМонтажёр
Антон
Буланый
- ПККомпозитор
Павел
Крахмалев
- ИМКомпозитор
Игорь
Мельничук