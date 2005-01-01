Подруга особого назначения. Сезон 1. Серия 3
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Подруга особого назначения
1-й сезон
3-я серия

Подруга особого назначения (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2005, Подруга особого назначения. Сезон 1. Серия 3
Детектив0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Однажды секретарша Варвара Лаптева обнаружила в кабинете своего шефа труп незнакомого посетителя. Но Лаптева и не подозревала, что с этого дня ее жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь ей придется провести собственное расследование таинственного убийства, спасти друзей от смертельной опасности - и даже встретить человека, о любви которого она не смела мечтать...

Сериал Подруга особого назначения 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Подруга особого назначения»