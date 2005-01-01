Подруга особого назначения (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Однажды секретарша Варвара Лаптева обнаружила в кабинете своего шефа труп незнакомого посетителя. Но Лаптева и не подозревала, что с этого дня ее жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь ей придется провести собственное расследовани�е таинственного убийства, спасти друзей от смертельной опасности - и даже встретить человека, о любви которого она не смела мечтать...



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