Подкидыш. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Подкидыш
1-й сезон
12-я серия
8.82019, Подкидыш. Сезон 1. Серия 12
Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Подкидыш (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Спасающий собственную шкуру аферист обманом устраивается в ленинградский розыск и начинает делать успехи в раскрытии преступлений. Сериал «Подкидыш» — увлекательный детектив о перевоспитании бандита с Антоном Шагиным, Тимофеем Трибунцевым и Аглаей Тарасовой.

На дворе 1925 год, и жулик по прозвищу Подкидыш нажил себе серьезных врагов среди новгородского криминального подполья. Опасаясь расправы, он бежит в Ленинград, где по счастливой случайности его путают с сыщиком Максимом Антоновым, который вот-вот должен вступить на новую должность. Подкидыш не собирается оставаться надолго, но ему в голову приходит смелая идея — ограбить ленинградское хранилище улик. А пока он готовится к преступлению, ему приходится выполнять должностные задачи, в которых он оказывается на удивление хорош.

Чтобы узнать, как будет складываться его карьера, смотрите сериал «Подкидыш» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Подкидыш 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подкидыш»