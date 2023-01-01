Актёры и съёмочная группа сериала «Подкидыш»
Режиссёры
Актёры
Актёр«Подкидыш», провинциальный жулик
Антон Шагин
АктёрСуббота, майор милиции
Тимофей Трибунцев
Актриса
Аглая Тарасова
Актёр
Сергей Барковский
АктёрКрахмал
Семён Шкаликов
Актёр
Николай Шрайбер
АктрисаВиолетта
Любовь Виролайнен
Актёрученик
Игорь Дудоладов
АктёрЛенин
Михаил Соловьев
АктрисаЛариса
Евгения Глотова
АктрисаВалька
Тина Тарусина
АктёрСтепан Рыжков
Евгений Антропов
Актёрхозяин казино
Алексей Федькин
Актёр
Игорь Грабузов
АктёрСмирнов