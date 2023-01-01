Wink
Сериалы
Подкидыш
Актёры и съёмочная группа сериала «Подкидыш»

Актёры и съёмочная группа сериала «Подкидыш»

Режиссёры

Антон Борматов

Антон Борматов

Режиссёр

Актёры

Антон Шагин

Антон Шагин

Актёр«Подкидыш», провинциальный жулик
Тимофей Трибунцев

Тимофей Трибунцев

АктёрСуббота, майор милиции
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова

Актриса
Сергей Барковский

Сергей Барковский

Актёр
Семён Шкаликов

Семён Шкаликов

АктёрКрахмал
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

Актёр
Любовь Виролайнен

Любовь Виролайнен

АктрисаВиолетта
Игорь Дудоладов

Игорь Дудоладов

Актёрученик
Михаил Соловьев

Михаил Соловьев

АктёрЛенин
Евгения Глотова

Евгения Глотова

АктрисаЛариса
Тина Тарусина

Тина Тарусина

АктрисаВалька
Евгений Антропов

Евгений Антропов

АктёрСтепан Рыжков
Алексей Федькин

Алексей Федькин

Актёрхозяин казино
Игорь Грабузов

Игорь Грабузов

Актёр
Илья Носков

Илья Носков

АктёрСмирнов

Сценаристы

Дмитрий Новоселов

Дмитрий Новоселов

Сценарист

Продюсеры

Данила Шарапов

Данила Шарапов

Продюсер
Нелли Яралова

Нелли Яралова

Продюсер
Мария Шухнина

Мария Шухнина

Продюсер
Юлия Разумовская

Юлия Разумовская

Продюсер
Петр Ануров

Петр Ануров

Продюсер
Григорий Стоялов

Григорий Стоялов

Продюсер
Александр Мартынов

Александр Мартынов

Продюсер
Юлия Арапова

Юлия Арапова

Продюсер

Художники

Сергей Тырин

Сергей Тырин

Художник

Операторы

Илья Авербах

Илья Авербах

Оператор

Композиторы

Николай Анохин

Николай Анохин

Композитор
Сергей Беляев

Сергей Беляев

Композитор