Подкидыш (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Спасающий собственную шкуру аферист обманом устраивается в ленинградский розыск и начинает делать успехи в раскрытии преступлений. Сериал «Подкидыш» — увлекательный детектив о перевоспитании бандита с Антоном Шагиным, Тимофеем Трибунцевым и Аглаей Тарасовой.



На дворе 1925 год, и жулик по прозвищу Подкидыш нажил себе серьезных врагов среди новгородского криминального подполья. Опасаясь расправы, он бежит в Ленинград, где по счастливой случайности его путают с сыщиком Максимом Антоновым, который вот-вот должен вступить на новую должность. Подкидыш не собирается оставаться надолго, но ему в голову приходит смелая идея — ограбить ленинградское хранилище улик. А пока он готовится к преступлению, ему приходится выполнять должностные задачи, в которых он оказывается на удивление хорош.



Чтобы узнать, как будет складываться его карьера, смотрите сериал «Подкидыш» в подписке Amediateka на Wink.

