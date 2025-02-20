Подкидыш (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Подкидыш
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Спасающий собственную шкуру аферист обманом устраивается в ленинградский розыск и начинает делать успехи в раскрытии преступлений. Сериал «Подкидыш» — увлекательный детектив о перевоспитании бандита с Антоном Шагиным, Тимофеем Трибунцевым и Аглаей Тарасовой.
На дворе 1925 год, и жулик по прозвищу Подкидыш нажил себе серьезных врагов среди новгородского криминального подполья. Опасаясь расправы, он бежит в Ленинград, где по счастливой случайности его путают с сыщиком Максимом Антоновым, который вот-вот должен вступить на новую должность. Подкидыш не собирается оставаться надолго, но ему в голову приходит смелая идея — ограбить ленинградское хранилище улик. А пока он готовится к преступлению, ему приходится выполнять должностные задачи, в которых он оказывается на удивление хорош.
Чтобы узнать, как будет складываться его карьера, смотрите сериал «Подкидыш» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Антон
Борматов
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Сергей
Барковский
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актёр
Николай
Шрайбер
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- ИДАктёр
Игорь
Дудоладов
- МСАктёр
Михаил
Соловьев
- ЕГАктриса
Евгения
Глотова
- ТТАктриса
Тина
Тарусина
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Алексей
Федькин
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- Актёр
Илья
Носков
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Нелли
Яралова
- Продюсер
Мария
Шухнина
- ЮРПродюсер
Юлия
Разумовская
- Продюсер
Петр
Ануров
- ГСПродюсер
Григорий
Стоялов
- АМПродюсер
Александр
Мартынов
- ЮАПродюсер
Юлия
Арапова
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- ИАОператор
Илья
Авербах
- НАКомпозитор
Николай
Анохин
- СБКомпозитор
Сергей
Беляев