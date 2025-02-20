Подкидыш (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Подкидыш. Сезон 1. Серия 3
Подкидыш
1-й сезон
3-я серия
9.12019, Подкидыш. Сезон 1. Серия 3
Детектив18+
Спасающий собственную шкуру аферист обманом устраивается в ленинградский розыск и начинает делать успехи в раскрытии преступлений. Сериал «Подкидыш» — увлекательный детектив о перевоспитании бандита с Антоном Шагиным, Тимофеем Трибунцевым и Аглаей Тарасовой.

На дворе 1925 год, и жулик по прозвищу Подкидыш нажил себе серьезных врагов среди новгородского криминального подполья. Опасаясь расправы, он бежит в Ленинград, где по счастливой случайности его путают с сыщиком Максимом Антоновым, который вот-вот должен вступить на новую должность. Подкидыш не собирается оставаться надолго, но ему в голову приходит смелая идея — ограбить ленинградское хранилище улик. А пока он готовится к преступлению, ему приходится выполнять должностные задачи, в которых он оказывается на удивление хорош.

