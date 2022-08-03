Палач (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.92014, Палач. Сезон 1. Серия 9
Детектив, Триллер18+
О сериале
Сериал из цикла о следователе Черкасове. Москва, май 1965 года. На окраине города найден труп старшеклассника Пети Яковлева, готовившего незадолго до смерти статью о своей бабушке-ветеранке ко Дню Победы. Черкасов связывает обстоятельства дела с военными преступлениями Тоньки-пулеметчицы.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВНРежиссёр
Вячеслав
Никифоров
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Алексей
Бардуков
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- АДАктёр
Александр
Дробитько
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- ТГПродюсер
Татьяна
Голынская
- ЭППродюсер
Эльвира
Потапенко
- Актёр дубляжа
Сергей
Шакуров
- ИТХудожник
Игорь
Топилин
- ЛЛХудожница
Лариса
Лебедева
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- АШКомпозитор
Антон
Шварц