Палач (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сериал из цикла о следователе Черкасове. Москва, май 1965 года. На окраине города найден труп старшеклассника Пети Яковлева, готовившего незадолго до смерти статью о своей бабушке-ветеранке ко Дню Победы. Черкасов связывает обстоятельства дела с военными преступлениями Тоньки-пулеметчицы.

