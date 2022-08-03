Палач. Сезон 1. Серия 4
Палач
1-й сезон
4-я серия

Палач (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.92014, Палач. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Криминал18+

О сериале

Сериал из цикла о следователе Черкасове. Москва, май 1965 года. На окраине города найден труп старшеклассника Пети Яковлева, готовившего незадолго до смерти статью о своей бабушке-ветеранке ко Дню Победы. Черкасов связывает обстоятельства дела с военными преступлениями Тоньки-пулеметчицы.

