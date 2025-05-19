Отличница. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Отличница
1-й сезон
3-я серия
9.02017, Отличница. Сезон 1. Серия 3
Приключения, Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Отличница (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Апрель 1958 года, выпускница юридического факультета Ленинградского университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Мария Крапивина получает распределение в УГРО центрального районного отдела милиции. Совсем еще девчонка, отличница, дочь интеллигентных родителей попадает в коллектив, состоящий из прошедших войну грубоватых и опытных оперативников.

В первый же день Маша хочет уволиться. Но ей в руки попадает информация о предателе в отделе, связанном с крупной и дерзкой бандой. Маша решает, что ее долг остаться и раскрыть «крота». А кроме того, доказать, что она чего-то стоит. Под подозрение попадают все, в том числе начальник отдела опер Шведов, «неотесанный мужлан», в которого Маша неожиданно для себя влюбляется, и с каждым днем все больше и больше...

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Отличница»