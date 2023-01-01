Отличница. Сезон 1
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Отличница
1-й сезон

Отличница (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.72017, Отличница. Сезон 1 8 серий
Приключения, Драма18+
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1-й сезон

О сериале

Апрель 1958 года, выпускница юридического факультета Ленинградского университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Мария Крапивина получает распределение в УГРО центрального районного отдела милиции. Совсем еще девчонка, отличница, дочь интеллигентных родителей попадает в коллектив, состоящий из прошедших войну грубоватых и опытных оперативников.

В первый же день Маша хочет уволиться. Но ей в руки попадает информация о предателе в отделе, связанном с крупной и дерзкой бандой. Маша решает, что ее долг остаться и раскрыть «крота». А кроме того, доказать, что она чего-то стоит. Под подозрение попадают все, в том числе начальник отдела опер Шведов, «неотесанный мужлан», в которого Маша неожиданно для себя влюбляется, и с каждым днем все больше и больше...

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Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Отличница»