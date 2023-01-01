Актёры и съёмочная группа сериала «О�тличница»
Режиссёры
Актёры
АктёрОлег Шведов, капитан
Никита Ефремов
АктрисаМария Крапивина, лейтенант, криминалист
Яна Гладких
АктрисаАвгуста Митус, подруга Маши, портниха
Таисия Вилкова
АктёрИгорь Петров, капитан
Александр Яценко
АктрисаВера Николаевна Шведова, мать Олега
Елена Коренева
АктёрБорис Николаевич Тасов, уголовник
Владимир Мишуков
АктрисаПаулина Мартыновна Иваненок, полковник
Юлия Ауг
АктёрКарл Когоут, искусствовед
Мартиньш Вилсонс
Актриса
Майя Айрин Вада
АктёрСергей Найденов
Дмитрий Лысенков
АктёрИван Осипов
Виталий Коваленко
АктрисаЕкатерина Михайловна Крапивина
Елена Руфанова
АктёрКороль