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Отличница
Актёры и съёмочная группа сериала «Отличница»

Актёры и съёмочная группа сериала «Отличница»

Режиссёры

Оксана Карас

Оксана Карас

Режиссёр

Актёры

Никита Ефремов

Никита Ефремов

АктёрОлег Шведов, капитан
Яна Гладких

Яна Гладких

АктрисаМария Крапивина, лейтенант, криминалист
Таисия Вилкова

Таисия Вилкова

АктрисаАвгуста Митус, подруга Маши, портниха
Александр Яценко

Александр Яценко

АктёрИгорь Петров, капитан
Елена Коренева

Елена Коренева

АктрисаВера Николаевна Шведова, мать Олега
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

АктёрБорис Николаевич Тасов, уголовник
Юлия Ауг

Юлия Ауг

АктрисаПаулина Мартыновна Иваненок, полковник
Мартиньш Вилсонс

Мартиньш Вилсонс

АктёрКарл Когоут, искусствовед
Майя Айрин Вада

Майя Айрин Вада

Актриса
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрСергей Найденов
Виталий Коваленко

Виталий Коваленко

АктёрИван Осипов
Елена Руфанова

Елена Руфанова

АктрисаЕкатерина Михайловна Крапивина
Михаил Елисеев

Михаил Елисеев

АктёрКороль

Сценаристы

Дмитрий Новоселов

Дмитрий Новоселов

Сценарист

Продюсеры

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

Продюсер
Олег Пиганов

Олег Пиганов

Продюсер
Юлия Разумовская

Юлия Разумовская

Продюсер

Художники

Владимир Южаков

Владимир Южаков

Художник
Марк Ли

Марк Ли

Художник

Операторы

Сергей Мачильский

Сергей Мачильский

Оператор

Композиторы

Филипп Чернов

Филипп Чернов

Композитор