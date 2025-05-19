Отличница (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Апрель 1958 года, выпускница юридического факультета Ленинградского университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Мария Крапивина получает распределение в УГРО центрального районного отдела милиции. Совсем еще девчонка, отличница, дочь интеллигентных родителей попадает в коллектив, состоящий из прошедших войну грубоватых и опытных оперативников.
В первый же день Маша хочет уволиться. Но ей в руки попадает информация о предателе в отделе, связанном с крупной и дерзкой бандой. Маша решает, что ее долг остаться и раскрыть «крота». А кроме того, доказать, что она чего-то стоит. Под подозрение попадают все, в том числе начальник отдела опер Шведов, «неотесанный мужлан», в которого Маша неожиданно для себя влюбляется, и с каждым днем все больше и больше...
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
- Режиссёр
Оксана
Карас
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Яна
Гладких
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Александр
Яценко
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Юлия
Ауг
- МВАктёр
Мартиньш
Вилсонс
- МААктриса
Майя
Айрин Вада
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Виталий
Коваленко
- ЕРАктриса
Елена
Руфанова
- Актёр
Михаил
Елисеев
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ЮРПродюсер
Юлия
Разумовская
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- МЛХудожник
Марк
Ли
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ФЧКомпозитор
Филипп
Чернов