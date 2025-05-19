Отличница (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Апрель 1958 года, выпускница юридического факультета Ленинградского университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Мария Крапивина получает распределение в УГРО центрального районного отдела милиции. Совсем еще девчонка, отличница, дочь интеллигентных родителей попадает в коллектив, состоящий из прошедших войну грубоватых и опытных оперативников.



В первый же день Маша хочет уволиться. Но ей в руки попадает информация о предателе в отделе, связанном с крупной и дерзкой бандой. Маша решает, что ее долг остаться и раскрыть «крота». А кроме того, доказать, что она чего-то стоит. Под подозрение попадают все, в том числе начальник отдела опер Шведов, «неотесанный мужлан», в которого Маша неожиданно для себя влюбляется, и с каждым днем все больше и больше...

