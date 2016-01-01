Охота на дьявола (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Охота на дьявола. Серия 1
2016, Охота на дьявола. Серия 1
Детектив18+

О сериале

В 1903 году был убит физик Михаил Филиппов, проводивший эксперименты по передаче энергии на расстоянии. В преддверие Второй мировой войны разворачивается охота за разработками ученого. Бывший офицер Макс Ливиус решает первым найти и уничтожить все материалы по смертоносному изобретению.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на дьявола»