WinkСериалыОхота на дьявола1-й сезон1-я серия
Охота на дьявола (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2016, Охота на дьявола. Серия 1
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В 1903 году был убит физик Михаил Филиппов, проводивший эксперименты по передаче энергии на расстоянии. В преддверие Второй мировой войны разворачивается охота за разработками ученого. Бывший офицер Макс Ливиус решает первым найти и уничтожить все материалы по смертоносному изобретению.
Сериал Охота на дьявола 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- ДКРежиссёр
Денис
Карышев
- Актёр
Сергей
Безруков
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Илья
Любимов
- Актриса
Наталья
Швец
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актёр
Петар
Зекавица
- ЕКАктёр
Евгений
Карпов
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- АТСценарист
Александр
Турбин
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- ВРХудожник
Владимир
Родимов
- НЗХудожница
Наталья
Занчевская
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- НСОператор
Николай
Смирнов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков