Охота на дьявола (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В 1903 году был убит физик Михаил Филиппов, проводивший эксперименты по передаче энергии на расстоянии. В преддверие Второй мировой войны разворачивается охота за разработками ученого. Бывший офицер Макс Ливиус решает первым найти и уничтожить все материалы по смертоносному изобретению.



