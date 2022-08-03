Охота на дьявола (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

В 1903 году был убит физик Михаил Филиппов, проводивший эксперименты по передаче энергии на расстоянии. В преддверие Второй мировой войны разворачивается охота за разработками ученого. Бывший офицер Макс Ливиус решает первым найти и уничтожить все материалы по смертоносному изобретению.

