Охота на дьявола
1-й сезон

Охота на дьявола (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Охота на дьявола. Сезон 1 16 серий
Детектив18+

О сериале

В 1903 году был убит физик Михаил Филиппов, проводивший эксперименты по передаче энергии на расстоянии. В преддверие Второй мировой войны разворачивается охота за разработками ученого. Бывший офицер Макс Ливиус решает первым найти и уничтожить все материалы по смертоносному изобретению.

Россия
Детектив

6.5 КиноПоиск
4.7 IMDb

