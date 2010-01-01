Одна за всех (сериал, 2010) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Одна за всех. Сезон 3. Серия 6
8.92010, Одна за всех. Сезон 3. Серия 6
Комедия, ТВ-шоу16+

Собрание небольших скетч-историй, юмористических зарисовок, главные героини которых — женщины. Мама-тусовщица, вредная старушка, силиконовые блондинки с Рублевки, молоденькая медсестра, мечтающая выйти замуж девушка бальзаковского возраста и даже женщина-Президент! Все они совершенно разные — разного достатка, положения, но все персонажи нам очень знакомы, а с некоторыми даже сталкиваемся в повседневной жизни. Зритель погружается в мир интересных, неповторимых женщин, которые ведут себя соответственно своему характеру, но совершенно неадекватно по отношению к окружающим.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.0 IMDb

