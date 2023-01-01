Григорий Каганович

Биография

Григорий Маркович Каганович – российский актер. Родился 29 июня 1953 г. Образование актера Григория Кагановича – традиционное, после окончания школы он поступил Щепкинское училище. Диплом получил в 1979 г. Его руководителями в годы учебы были Н. А. Анненков и Н. Н. Афонин. Дополнительно проходил обучение в студии при Театре кукол. Вплоть до настоящего момента является членом труппы еврейского театра «Шалом» в Москве. При постоянных выступлениях на театральной сцене актер мало снимался в кино. Его первая роль состоялась в детективном сериале «Кулагин и партнеры» (2004-2013 г.). После него в 2005 г. его пригласили в романтическую мелодраму «Под небом Вероны» (2005 г.), снятую Владимиром Краснопольским совместно с Валерием Усковым. В 2006 г. стартовал первый сезон другого сериала криминального жанра – «Детективы», где роль Григория Кагановича – эпизодическая, как и многие последующие. В общей сложности к 2020 году на телеэкран вышло около двух десятков фильмов и сериалов Григория Кагановича. В каждом ему удалось продемонстрировать запоминающий образ. Особенно часто зрители могут видеть актера в амплуа врача или пациента: «психиатр», «доктор», «хирург», «пострадавший».