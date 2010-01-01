WinkСериалыОдна за всех2-й сезон15-я серия
8.92010, Одна за всех. Сезон 2. Серия 15
Комедия, ТВ-шоу16+
Одна за всех (сериал, 2010) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Собрание небольших скетч-историй, юмористических зарисовок, главные героини которых — женщины. Мама-тусовщица, вредная старушка, силиконовые блондинки с Рублевки, молоденькая медсестра, мечтающая выйти замуж девушка бальзаковского возраста и даже женщина-Президент! Все они совершенно разные — разного достатка, положения, но все персонажи нам очень знакомы, а с некоторыми даже сталкиваемся в повседневной жизни. Зритель погружается в мир интересных, неповторимых женщин, которые ведут себя соответственно своему характеру, но совершенно неадекватно по отношению к окружающим.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ОЛРежиссёр
Ольга
Ланд
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- КПРежиссёр
Кирилл
Папакуль
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- Актриса
Анна
Ардова
- Актриса
Татьяна
Орлова
- АБАктёр
Аслан
Бижоев
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АЧАктёр
Александр
Чернявский
- ГКАктёр
Григорий
Каганович
- ВФАктёр
Владимир
Фоков
- АМАктёр
Андрей
Малахов
- ВААктёр
Ванати
Алиев
- Актриса
Анжелика
Каширина
- ЕДСценарист
Евгений
Донских
- ЯДСценарист
Яна
Донских
- Сценарист
Вадим
Бакунев
- ГГСценарист
Гарри
Гупаленко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- СГХудожник
Сергей
Грудинин
- ИАХудожница
Ирина
Абрамова
- АБМонтажёр
Антон
Буланый
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИСМонтажёр
Игорь
Сиркин
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- АРОператор
Артур
Разаков
- ИЯОператор
Игорь
Якимов
- МСОператор
Михаил
Селихов
- Композитор
Иван
Канаев