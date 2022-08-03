Одна за всех (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Собрание небольших скетч-историй, юмористических зарисовок, главные героини которых — женщины. Мама-тусовщица, вредная старушка, силиконовые блондинки с Рублевки, молоденькая медсестра, мечтающая выйти замуж девушка бальзаковского возраста и даже женщина-Президент! Все они совершенно разные — разного достатка, положения, но все персонажи нам очень знакомы, а с некоторыми даже сталкиваемся в повседневной жизни. Зритель погружается в мир интересных, неповторимых женщин, которые ведут себя соответственно своему характеру, но совершенно неадекватно по отношению к окружающим.

