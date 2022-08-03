WinkСериалыОдиночество1-й сезон2-я серия
Одиночество (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32016, Одиночество. Часть 2
Мелодрама12+
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О сериале
Юная Арина не задумывалась о том, существует ли любовь с первого взгляда, она просто влюбилась. Внезапно, взаимно и навсегда. Свадьбу решили сыграть сразу после возвращения жениха Сергея из экспедиции. Через несколько дней Сергей останется один в непроходимой пещере, заваленной после землетрясения. Спасатели считают Сергея погибшим, и никто, кроме Арины, не верит, что он вернется...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
2.1 IMDb
- ВБРежиссёр
Виталий
Бабенко
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- Актёр
Никита
Тезин
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актёр
Иван
Жвакин
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- АРАктриса
Александра
Ровенских
- ЮВАктриса
Юлия
Васильева
- АТАктёр
Антон
Тузиков
- ПМАктёр
Павел
Маркин
- МНАктёр
Михаил
Негин
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВВОператор
Владимир
Володин