Одиночество. Часть 2
Wink
Сериалы
Одиночество
1-й сезон
2-я серия

Одиночество (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32016, Одиночество. Часть 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юная Арина не задумывалась о том, существует ли любовь с первого взгляда, она просто влюбилась. Внезапно, взаимно и навсегда. Свадьбу решили сыграть сразу после возвращения жениха Сергея из экспедиции. Через несколько дней Сергей останется один в непроходимой пещере, заваленной после землетрясения. Спасатели считают Сергея погибшим, и никто, кроме Арины, не верит, что он вернется...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
2.1 IMDb