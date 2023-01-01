Биография

Михаил Негин – актер театра и кино, родился 4 декабря 1960 года. Фильмография насчитывает около сотни полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимался в эпизодах. Известен ролями в многосерийных фильмах «Дальнобойщики», «Глухарь», «Крапленый», «Громовы» и др. По словам актера, он с юных лет мечтал сниматься в кино, однако считал эту мечту трудно осуществимой из-за дефектов речи. После школы получил специальность токаря. Работал на заводе, затем устроился таксистом. Случай свел его с театральным директором, Владимиром Еремеевым, который порекомендовал Негину отличного логопеда. В московские театральные вузы будущего артиста все же не приняли из-за возраста. В 1992 году он заочно окончил театральный институт в Свердловске. В кино начал сниматься с 1990 года. Первым фильмом Михаила Негина стала биографическая драма «Николай Вавилов». Затем он участвовал в съемках кинокартины режиссера Сергея Бондарчука «Тихий Дон». В начале 2000-х годов снимался в популярных сериалах «Марш Турецкого», «Адвокат», «Дальнобойщики», «Глухарь», «Громовы». В 2007 году был задействован в двух полнометражных кинокартинах «Русская игра» и «Слуга государев». В 2019 году небольшую роль Михаил Негин исполнил в биографической драме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».