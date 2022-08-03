Юная Арина не задумывалась о том, существует ли любовь с первого взгляда, она просто влюбилась. Внезапно, взаимно и навсегда. Свадьбу решили сыграть сразу после возвращения жениха Сергея из экспедиции. Через несколько дней Сергей останется один в непроходимой пещере, заваленной после землетрясения. Спасатели считают Сергея погибшим, и никто, кроме Арины, не верит, что он вернется...

