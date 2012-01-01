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Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 7
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Леха сообщает куму в КГБ, что Дато хорошо стоит на ногах, а Грек давно всем не по душе. Ирина Вольская приносит Чебанову анонимку, с подробным описанием работы подпольного швейного цеха Марины Антиповой.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»