Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Чебанов допрашивает Дато лично, но тот отказывается помочь. Несмотря на пытки, Иван показания против Дато не подписывает. Борис снова приглашает на свидание Оксану Антипову, и на этот раз она-таки приходит на свидание.



