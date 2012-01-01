Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Wink
2012, Одесса-мама. Серия 5
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чебанов допрашивает Дато лично, но тот отказывается помочь. Несмотря на пытки, Иван показания против Дато не подписывает. Борис снова приглашает на свидание Оксану Антипову, и на этот раз она-таки приходит на свидание.

Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

