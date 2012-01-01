Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыОдесса-мама1-й сезон5-я серия
Чебанов допрашивает Дато лично, но тот отказывается помочь. Несмотря на пытки, Иван показания против Дато не подписывает. Борис снова приглашает на свидание Оксану Антипову, и на этот раз она-таки приходит на свидание.
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Екатерина
Гусева
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Светлана
Устинова
- АДАктёр
Александр
Доронин
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ККАктёр
Константин
Косинский
- Актёр
Станислав
Боклан
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ВСАктёр
Виталий
Салий
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик